РФС отменил удаление футболиста «Динамо» в матче с «Зенитом»
В матче с «Зенитом» Скопинцев был удален за игру прямой ногой в голеностоп игрока петербуржцев. По итогам поединка с «Динамо» петербургская команда впервые потеряла очки в стартовавшем сезоне РПЛ. «Зенит» также заканчивал матч вдесятером.В источнике Это очевидная красная карточка. Были опасная игра и сильный удар по голеностопу. Не просто так в дело вмешался VAR. Что касается извинений Скопинцева после этого эпизода, то они не оправдывают его. Извинения совсем не означают, что судья должен поменять решение и вместо красной дать жёлтую.Футбол России14:03