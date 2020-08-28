КДК РФС отменил удаление футболиста «Динамо» в матче с «Зенитом»
По данным «Чемпионата», КДК принял решение на основании заключения экспертно-судейской комиссии. «Динамо» в пятом туре обыграло «Зенит» со счетом 1:0 за счет гола боснийского защитника Тони Шунича. Клуб набрал 10 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.В источнике Это очевидная красная карточка. Были опасная игра и сильный удар по голеностопу. Не просто так в дело вмешался VAR. Что касается извинений Скопинцева после этого эпизода, то они не оправдывают его. Извинения совсем не означают, что судья должен поменять решение и вместо красной дать жёлтую.Футбол Россиивчера в 14:03
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