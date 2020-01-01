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Удаление Барриоса в матче с «Динамо» РФС признал ошибочным
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Экспертно-судейская комиссия РФС признала необоснованным удаление полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса в поединке 5-го тура РПЛ с "Динамо" (0:1). В то же время хавбек петербургской команды пропустит игру 6-го тура с "Локомотивом", так как дисциплинарный регламент РФС разрешает контрольно-дисциплинарному комитету отменять только прямые красные карточки.В источнике
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Эмилиано Ригони
аргентинский футболист
Это очевидная красная карточка. Были опасная игра и сильный удар по голеностопу. Не просто так в дело вмешался VAR. Что касается извинений Скопинцева после этого эпизода, то они не оправдывают его. Извинения совсем не означают, что судья должен поменять решение и вместо красной дать жёлтую.Футбол Россиивчера в 14:03
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Скопинцев смешно отреагировал на отмену удаления в матче с «Зенитом»

Матч ТВ 09:37
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Удаление Барриоса в матче с «Динамо» РФС признал ошибочным

Футбол России 10:26
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Скопинцев с юмором отреагировал на решение КДК отменить удаление в матче с «Зенитом»

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