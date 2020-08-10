Роман Широков принес извинения избитому арбитру
Дракой завершился в Москве матч любительских команд. Бывший полузащитник сборной России Роман Широков избил арбитра Никиту Данченкова, передает спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Александр Бриус. Если судья не назначил пенальти, то его можно обругать.В источнике
С чего всё начиналось
Сегодня Широков написал пост в Instagram с извинениями в адрес Данченкова и пояснил, что негодование вызвали не назначенный, но очевидный, на его взгляд, пенальти и показанная ему за разговор на поле красная карточка.