Судья матча «Спартак» — «Сочи» Казарцев отстранен до 10 октября

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСудья матча «Спартак» — «Сочи» Казарцев отстранен до 10 октябряИгрок «Спартака» Мирзов может продолжить карьеру в «Урале»«Барселона» может отпустить Лионеля Месси за € 100 млнСборная России по футболу успешно прошла тестирование на коронавирус«Ак Барс» в овертайме обыграл ЦСКА и завоевал Кубок Открытия КХЛГазета.RuСудья матча «Спартак» — «Сочи» Казарцев отстранен до 10 октябряСпорт-Экспресс7Спорт-ЭкспрессBookmaker-ratings.ruМатч ТВMetaratingsSports.ruГазета.RuФутбол РоссииАрбитр сам решил временно приостановить работу: хочет взять паузу.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Судья Еськов приостановил карьеру после скандального матча «Спартак» — «Сочи»Чемпионат 05:48Арбитр матча «Спартак» - «Сочи» Казарцев отстранен до 10 октября, Еськов приостановил работуСоветский спорт 05:47Хачатурянц: прослушки и слежки за судьями не будет. Это и противозаконно, и негуманноФутбол России 05:32рекламаГлавноеСудья матча «Спартак» — «Сочи» Казарцев отстранен до 10 октябряИгрок «Спартака» Мирзов может продолжить карьеру в «Урале»«Барселона» может отпустить Лионеля Месси за € 100 млнСборная России по футболу успешно прошла тестирование на коронавирус«Ак Барс» в овертайме обыграл ЦСКА и завоевал Кубок Открытия КХЛНовости