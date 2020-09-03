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Газета.RuГазета.Ru
Судья матча «Спартак» — «Сочи» Казарцев отстранен до 10 октября
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Арбитр сам решил временно приостановить работу: хочет взять паузу.В источнике
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Судья Еськов приостановил карьеру после скандального матча «Спартак» — «Сочи»

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Арбитр матча «Спартак» - «Сочи» Казарцев отстранен до 10 октября, Еськов приостановил работу

Советский спорт 05:47
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Хачатурянц: прослушки и слежки за судьями не будет. Это и противозаконно, и негуманно

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