РФС отсудил €530 тысяч у «Телеспорта»

Арбитражный суд Москвы взыскал с акционерного общества «Телеспорт» €529,6 тыс. (примерно 45,5 млн руб.) по иску Российского футбольного союза (РФС), следует из карточки дела.