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РФС отсудил €530 тысяч у «Телеспорта»
РБК спорт
  • РБК спорт
  • ODDS.ru
  • Sports.ru
Арбитражный суд Москвы взыскал с акционерного общества «Телеспорт» €529,6 тыс. (примерно 45,5 млн руб.) по иску Российского футбольного союза (РФС), следует из карточки дела.В источнике
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РФС отсудил у телекомпании 530 тыс. евро

Soccer.ru 05:07
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РФС отсудил €530 тысяч у «Телеспорта»

Коммерсантъ 05:00
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Суд взыскал с «Телеспорта» €529,7 тысячи по иску РФС

News.ru 04:45
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