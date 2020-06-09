РФС перестанет считать легионерами футболистов из Армении и Казахстана
Ранее, с февраля 2019 года, легионерами перестали считаться белорусские футболисты. Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия входят в Евразийский экономический союз. На данный момент никаких комментариев от РФС на этот счет не последовало.В источнике
С чего всё начиналось
Напомним, что с февраля 2019 года легионерами в чемпионате России уже не считаются белорусские футболисты. Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия являются странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс.Дзене