РФС перестанет считать легионерами футболистов из Армении и Казахстана

Ранее, с февраля 2019 года, легионерами перестали считаться белорусские футболисты. Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия входят в Евразийский экономический союз. На данный момент никаких комментариев от РФС на этот счет не последовало.