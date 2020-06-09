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РФС перестанет считать легионерами футболистов из Армении и Казахстана
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Ранее, с февраля 2019 года, легионерами перестали считаться белорусские футболисты. Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия входят в Евразийский экономический союз. На данный момент никаких комментариев от РФС на этот счет не последовало.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщает Sport24, в числе прочего на заседании будет принято решение о том, что с сезона 2020/21 армянские, казахстанские и киргизские футболисты не будут считаться легионерами в чемпионате России.
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