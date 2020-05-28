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Роспотребнадзор разрешил проводить футбольные матчи со зрителями
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Российский футбольный союз (РФС) согласовал с Роспотребнадзором возможность возобновления тренировок и проведения матчей Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги сезона 2019–2020, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Роспотребнадзор также разрешил пускать на матчи зрителей.В источнике
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Леонид Федун
российский предприниматель
Это первый шаг. Но у нас 15 тысяч абонементов, получается дискриминационный момент для болельщиков. Мы будем думать.Sports.ru09:21
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Бабаев — о возобновлении РПЛ со зрителями: «Благодарны Правительству и руководству РФС за данное решение»

Матч ТВ 13:01
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Бабаев: «Благодарны правительству и РФС. Футбол при совсем пустых трибунах — печальное зрелище»

Sport24.ru 13:23 
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Бабаев: «Футбол при пустых трибунах — печальное зрелище»

Sport.ru 12:59
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