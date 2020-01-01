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РФС попросил губернаторов разрешить клубам РПЛ начать тренировки
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Российский футбольный союз хочет получить право на возобновление тренировочного процесса клубам РПЛ. Как сообщает источник, для этого глава РФС Александр Дюков написал письмо губернаторам регионов, в которых играют клубы чемпионата России.В источнике
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С чего всё начиналось
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РФС обратился к губернаторам РФ с просьбой разрешить всем клубам РПЛ начать тренировки

Как стало известно «Чемпионату», президент РФС Александр Дюков направил письмо губернаторам каждого региона, в котором выступают клуб или клубы РПЛ.
Чемпионат вчера в 13:15
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СМИ узнали о просьбе РФС к губернаторам разрешить тренировки клубов

РБК вчера в 14:32
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РФС попросил губернаторов разрешить тренировки клубам РПЛ

Metaratings вчера в 14:23
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СМИ: РФС попросил губернаторов регионов РФ позволить клубам Тинькофф РПЛ начать тренировки

Матч ТВ вчера в 13:42
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