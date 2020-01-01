РФС попросил губернаторов разрешить клубам РПЛ начать тренировки

Российский футбольный союз хочет получить право на возобновление тренировочного процесса клубам РПЛ. Как сообщает источник, для этого глава РФС Александр Дюков написал письмо губернаторам регионов, в которых играют клубы чемпионата России.