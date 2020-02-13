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РФС представил новый формат Кубка России: фото
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Сегодня, 13 февраля, в Москве состоялось очередное заседание исполкома РФС, на котором в числе прочих было принято решение утвердить новую структуру проведения Кубка России. Со следующего сезона участники еврокубков будут стартовать в Кубке России с 1/8 финала.В источнике
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Александр Дюков
Принципиальное отличие от нынешнего формата проведения Кубка России то, что в рамках турнира появится групповой этап. Будут созданы 10 групп по три команды, в каждой из которых будут команды ПФЛ, ФНЛ и РПЛ. Клубы, принимающие участие в еврокубках, начнут участие в турнире с 1/8 финала.
Подробнее о событии
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10 групп по 3 команды, участники еврокубков играют с 1/8 финала. РФС представил новый формат Кубка России

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