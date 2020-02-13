РФС примет обращение относительно шутки Тарасова про коронавирус

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) примет обращение относительно шутки футболиста Дмитрия Тарасова про коронавирус в ближайшие дни. Об этом заявил президент РФС Александр Дюков, слова которого передаёт РИА Новости.