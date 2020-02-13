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РФС примет обращение относительно шутки Тарасова про коронавирус
УНИАН
  • Пятый канал0:28
  • Москва 240:54
  • Мой Брянск1:03
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) примет обращение относительно шутки футболиста Дмитрия Тарасова про коронавирус в ближайшие дни. Об этом заявил президент РФС Александр Дюков, слова которого передаёт РИА Новости.В источнике
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