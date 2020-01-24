РФС признал недействительными выборы главы РПЛ

На 24 января было запланировано заседание избирательного комитета союза, на котором и рассмотрели возникший инцидент. Решение оказалось ожидаемым: РФС признал переизбрание Прядкина главой лиги недействительным. Кроме того, в союзе обязали лигу провести новые выборы в течение трех ближайших месяцев.