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Газета.RuГазета.Ru
РФС признал недействительными выборы главы РПЛ
Газета.Ru
  • РЕН ТВ0:14
На 24 января было запланировано заседание избирательного комитета союза, на котором и рассмотрели возникший инцидент. Решение оказалось ожидаемым: РФС признал переизбрание Прядкина главой лиги недействительным. Кроме того, в союзе обязали лигу провести новые выборы в течение трех ближайших месяцев.В источнике
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С чего всё начиналось
Тем не менее, РФС официально сообщил о непризнании досрочных выборов и обязал провести их в течение трех месяцев с момента вынесения решения избиркома.
Metaratings вчера в 07:55
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