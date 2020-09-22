РФС признал ошибкой засчитанный гол Дзюбы «Уралу»

Артем позже прокомментировал этот момент, сказав, что камеры не могут лгать и гол засчитан справедливо. Итогом споров стало официальное решение РФС, согласно которому у Дзюбы было определено положение вне игры. В организации утверждают, что система в этот момент показала ошибочный результат.