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РФС признал ошибкой засчитанный гол Дзюбы «Уралу»
Sports.ru
  • Мой Брянск0:39
Артем позже прокомментировал этот момент, сказав, что камеры не могут лгать и гол засчитан справедливо. Итогом споров стало официальное решение РФС, согласно которому у Дзюбы было определено положение вне игры. В организации утверждают, что система в этот момент показала ошибочный результат.В источнике
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С чего всё начиналось
«Урал» на странице в «Твиттере» отреагировал на результаты анализа работы видеоарбитров и ассистентов видеоарбитров в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).
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