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РФС признал ошибку: «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Петербурге
Спорт день за днем
  • Городовой0:45
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  • Телеканал 360°1:00
Российский футбольный союз информирует о том, что матч полуфинала Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" пройдёт в Петербурге. Ранее из-за неточности в регламенте проведения турнира возникла неопределённая ситуация с местом проведения встречи.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Зенит» — тяжеловес, любые запросы продавливаются. Осталось только Вилкова поставить на матч...» Федун — о полуфинале Кубка в Питере

Дюков отреагировал на слова Федуна о продавливании решений в пользу «Зенита» — Я голосовал против. Они говорят, что в регламенте была допущена ошибка. Поэтому решили сыграть полуфинал в Питере.
Спорт-Экспресс 9 июня в 06:45
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Юран прокомментировал решение РФС провести полуфинал РФ в Петербурге

Петербургский дневник 10 июня в 23:55
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Федун постоянно критикует «Зенит». Мы собрали все обвинения

Sports.ru 10 июня в 04:17
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Федун раскритиковал РФС, в доме Сушинского прошли обыски. Главное к утру

Чемпионат 10 июня в 01:21
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