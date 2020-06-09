РФС признал ошибку: «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Петербурге
Российский футбольный союз информирует о том, что матч полуфинала Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" пройдёт в Петербурге. Ранее из-за неточности в регламенте проведения турнира возникла неопределённая ситуация с местом проведения встречи.В источнике
С чего всё начиналось
Дюков отреагировал на слова Федуна о продавливании решений в пользу «Зенита» — Я голосовал против. Они говорят, что в регламенте была допущена ошибка. Поэтому решили сыграть полуфинал в Питере.
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