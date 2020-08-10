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РФС признал ошибку судьи в матче «Спартака» и отстранил его от работы
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Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев ошибочно назначил пенальти в ворота хозяев. Об этом заявил «Спорт-экспрессу» глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи.В источнике
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Виктор Кашшаи
венгерский футбольный судья
В самом конце игры, в ключевом эпизоде на 88-й минуте арбитр ошибся. Я смотрел этот момент в телетрансляции. Я не вижу никакого нарушения в действиях Жиго. Для меня это не пенальти.ТК Звезда20:44
С чего всё начиналось
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Виктор Кашшаи: «Пенальти в ворота „Спартака“ назначен ошибочно»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что судья Василий Казарцев ошибся, наказав «Спартак» вторым 11-метровым ударом в конце матча с «Сочи» (2:2). — К сожалению, арбитр совершил ошибку в ключевом эпизоде на 88-й минуте.
Спорт-Экспресс 16:14
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Арбитр, который обслуживал скандальный матч «Спартак» – «Сочи», отстранён от работы

Sport.ru 18:15
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Казарцев отстранен от судейства, в отношении видеоассистента Еськова проведут разбирательство

Матч ТВ 16:54
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Тарпищев — о возможном снятии «Спартака»: «Бунт ни к чему хорошему не приведет»

Sport24.ru 22:25 
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