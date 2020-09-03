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РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре со «Спартаком»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что пенальти в ворота "Ротора" в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком" назначили по ошибке, сообщается на сайте РФС.В источнике
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С чего всё начиналось
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным пенальти в ворота волгоградского "Ротора" в игре против московского "Спартака", передает сайт организации.
Газета.Ru 10:33
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РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в матче со «Спартаком»

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