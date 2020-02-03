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Родители юных футболистов просят министра спорта и РФС сохранить «Луч»
RT на русском
  • RT на русском
  • Гол.ру
Родители и родственники юных футболистов попросили министра спорта РФ Олега Матыцина и Российский футбольный союз (РФС) сохранить владивостокский "Луч".В источнике
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