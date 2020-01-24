Российский футбольный союз обязал РПЛ провести перевыборы главы лиги
Избирком Российского футбольного союза (РФС) обязал Российскую премьер-лигу (РПЛ) в течение трех месяцев провести перевыборы президента организации, сообщается на официальном сайте РФС.В источнике
С чего всё начиналось
Российский футбольный союз (РФС) признает досрочные выборы президента Российской премьер-лиги нелегитимными. По информации источников «Известий», в РФС считают, что была нарушена процедура избрания Сергея Прядкина на очередной срок.
Спорт БИЗНЕС Online 12:25