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Газета.RuГазета.Ru
Российский футбольный союз обязал РПЛ провести перевыборы главы лиги
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Избирком Российского футбольного союза (РФС) обязал Российскую премьер-лигу (РПЛ) в течение трех месяцев провести перевыборы президента организации, сообщается на официальном сайте РФС.В источнике
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Кнут и Прядкин: РФС не согласен с переизбранием президента РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) признает досрочные выборы президента Российской премьер-лиги нелегитимными. По информации источников «Известий», в РФС считают, что была нарушена процедура избрания Сергея Прядкина на очередной срок.
Известия 21 января в 09:30
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