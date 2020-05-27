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РФС рассмотрит вариант проведения матчей РПЛ со зрителями
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Как считает Прядкин, последние данные по зараженности коронавирусом позволяют провести такой формат, поскольку статистика показывает, что сейчас идет спад пандемии в России. При этом он отметил доходность клубов в случае, если матчи пройдут без зрителя.В источнике
Сергей Прядкин
Это очень расстраивает, все понимают, что футбол без болельщиков на трибунах — совершенно другое зрелище, другая энергетика. Экономически это также большой удар по клубам, ведь приходится забывать о доходах в день матча. Но в первую очередь мы должны думать о здоровье людей.
С чего всё начиналось
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РПЛ готова рассмотреть возможность доигровки матчей чемпионата со зрителями

Все это может быть возможно только при разрешении властей и максимально строгом соответствии всем санитарным нормам", - резюмировал Прядкин. Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных.
ТАСС Спорт вчера в 11:51
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Что известно о предложении вернуть зрителей на трибуны в РПЛ

RT на русском 01:33
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В руководстве РПЛ готовы рассмотреть вариант возобновления сезона со зрителями

Sport24.ru вчера в 13:20 
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Прядкин: руководство лиги готово рассмотреть возможность доигровки матчей РПЛ со зрителями

Футбол России вчера в 13:05
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