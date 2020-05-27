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РФС рассмотрит вариант проведения матчей РПЛ со зрителями
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Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о том, что лига будет рассматривать вариант проведения матчей со зрителями после рестарта сезона. Он считает, что последние данные о положительной динамике выздоровления людей обнадеживают.В источнике
Сергей Прядкин
Мы не теряем надежду, все заинтересованы, чтобы болельщики как можно скорее вернулись на стадионы. Если ситуация позволит, можно будет рассмотреть и такой вариант тоже. Все это может быть возможно только при разрешении властей и максимально строгом соответствии всем санитарным нормам.
С чего всё начиналось
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РПЛ готова рассмотреть возможность доигровки матчей чемпионата со зрителями

Все это может быть возможно только при разрешении властей и максимально строгом соответствии всем санитарным нормам", - резюмировал Прядкин. Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных.
ТАСС Спорт 11:51
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Александр Самедов: не очень представляю, как можно возобновить сезон РПЛ со зрителями

Чемпионат 15:56
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Самедов: «Не представляю, как можно возобновить сезон со зрителями. Сам на стадион точно не пойду»

Sport24.ru 14:26 
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Прядкин: руководство лиги готово рассмотреть возможность доигровки матчей РПЛ со зрителями

Футбол России 13:05
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