РФС рассмотрит вариант проведения матчей РПЛ со зрителями
Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о том, что лига будет рассматривать вариант проведения матчей со зрителями после рестарта сезона. Он считает, что последние данные о положительной динамике выздоровления людей обнадеживают.В источнике Мы не теряем надежду, все заинтересованы, чтобы болельщики как можно скорее вернулись на стадионы. Если ситуация позволит, можно будет рассмотреть и такой вариант тоже. Все это может быть возможно только при разрешении властей и максимально строгом соответствии всем санитарным нормам.
С чего всё начиналось
Все это может быть возможно только при разрешении властей и максимально строгом соответствии всем санитарным нормам", - резюмировал Прядкин. Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных.