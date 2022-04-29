РФС разработал три сценария развития футбола в России
С чего всё началось
РФС подготовил три сценария развития российского футбола
В материалах заседания расписаны три сценария развития российского футбола «на внутренней и международной арене». "Европейский сценарий" Ожидание снятия санкций со стороны ФИФА и УЕФА, РФС полностью следует решениям международных футбольных организаций.
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