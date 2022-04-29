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РФС разработал три сценария развития футбола в России

«РБК-Спорт» сообщает, что РФС подготовил три варианта развития российского футбола на фоне западных санкций.
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Действия сборных команд: проведение регулярных товарищеских матчей до снятия санкций; возможна подача заявок на участие в международных турнирах других конфедераций (например, Кубок Америки-2024, который пройдет в Эквадоре).
РБК
Действия профессиональных клубов: переход клубов в турниры AFC (Азиатская лига чемпионов, Кубок AFC).
РБК
РФС фокусируется на развитии внутреннего чемпионата и взаимодействии с «дружественными» странами.
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РФС подготовил три сценария развития российского футбола
В материалах заседания расписаны три сценария развития российского футбола «на внутренней и международной арене». "Европейский сценарий" Ожидание снятия санкций со стороны ФИФА и УЕФА, РФС полностью следует решениям международных футбольных организаций.
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