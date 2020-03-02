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РФС разрешил «Сочи» дозаявить Имбула
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Комитет Российского футбольного союза по статусу игроков разрешил «Сочи» заявить хавбека Жильбера Имбула на оставшиеся матчи сезона.В источнике
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РФС утвердил переход Имбула в «Сочи» вне трансферного окна

Спорт-Экспресс 19:14
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РФС разрешил Имбула перейти в «Сочи» вне трансферного окна

Советский спорт 15:35 
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РФС разрешил «Сочи» заявить Жанелли Имбула

РИА Новости 14:30
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