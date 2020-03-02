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РФС разрешил «Сочи» заявить Имбула
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Комитет РФС по статусу игроков разрешил "Сочи" заявить полузащитника Жанелли Имбула вне регистрационного периода, передает пресс-служба организации.В источнике
Подробнее о событии
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РФС разрешил «Сочи» заявить Имбула вне регистрационного периода

Soccer.ru 14:44 
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РФС разрешил «Сочи» заявить Жанелли Имбула

РИА Новости 14:30
alt

РФС разрешил «Сочи» заявить Имбула

Футбол России 14:15
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