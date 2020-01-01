НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеУтверждена структура календаря РПЛ на следующий сезонДзюба об Азмуне: могу напихать ему немножкоАлександр Емельяненко и Исмаилов провели дуэль взглядов«Зенит» близок к приобретению чемпиона АнглииДюков оценил работу Кашшаи на посту главы департамента судейства РФСSportbox.RUРФС разрешил переименование «Урожая» в «Кубань»Bookmaker-ratings.ru6Bookmaker-ratings.ruРоссийская газетаМатч ТВSportbox.RUMetaratingsСоветский спортРоссийский футбольный союз (РФС) на заседании исполкома разрешил переименование «Урожая» в «Кубань».В источнике КомментироватьПодробнее о событии РФС разрешил «Урожаю» сменить название на «Кубань»Metaratings 08:28РФС разрешил переименование «Урожая» в «Кубань»Sportbox.RU 08:11РФС разрешил переименование «Урожая» в «Кубань»Матч ТВ 08:11рекламаГлавноеУтверждена структура календаря РПЛ на следующий сезонДзюба об Азмуне: могу напихать ему немножкоАлександр Емельяненко и Исмаилов провели дуэль взглядов«Зенит» близок к приобретению чемпиона АнглииДюков оценил работу Кашшаи на посту главы департамента судейства РФСНовости