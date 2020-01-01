НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sportbox.RUSportbox.RU
РФС разрешил переименование «Урожая» в «Кубань»
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Российская газета
  • Матч ТВ
  • Sportbox.RU
  • Metaratings
  • Советский спорт
Российский футбольный союз (РФС) на заседании исполкома разрешил переименование «Урожая» в «Кубань».В источнике
Подробнее о событии
alt

РФС разрешил «Урожаю» сменить название на «Кубань»

Metaratings 08:28
alt

РФС разрешил переименование «Урожая» в «Кубань»

Sportbox.RU 08:11
alt

РФС разрешил переименование «Урожая» в «Кубань»

Матч ТВ 08:11
реклама
Главное
Новости