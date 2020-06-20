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Игорь Панин рассудит «Шинник» и «Урал» в четвертьфинале Кубка России
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Назначены арбитры и инспектор на четвертьфинальный матч Кубка России "Шинник" — "Урал", сообщает пресс-служба РФС.В источнике
Подробнее о событии
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Назначена судейская бригада на матч 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал»

Sport24.ru 06:21 
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Панин назначен главным арбитром на четвертьфинал Кубка России «Шинник» - «Урал»

ТАСС Спорт 06:12
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Игорь Панин рассудит «Шинник» и «Урал» в четвертьфинале Кубка России

Футбол на Куличках 06:03
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