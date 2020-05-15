НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеДосрочно завершён сезон в ФНЛ и ПФЛ«Химки» и «Ротор» вернулись в Премьер-лигуДюков: окончательное решение о возобновлении матчей РПЛ примут властиРПЛ объявила календарь оставшихся матчей сезонаНазваны примерные даты матчей «Зенита» в РПЛ и Кубке РоссииГлавноеЧемпионат России по футболу возобновится 21 июняБолельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клубаАлександра Трусова объяснила уход к Плющенко от ТутберидзеДаниэль Риккардо переходит из Renault F1 в McLaren F1Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчиREGNUMЧемпионат России по футболу возобновится 21 июняVSE42.RU1222ТК Звезда1:12Дождь5:57Телеканал 360°0:14РЕН ТВ0:29Телеканал Санкт-Петербург0:54МИР 240:11Пятый канал0:44Мой Брянск1:05Piter.tv0:46Городовой0:57Известия0:58Москва 244:43Москва, 15 мая 2020, 13:42 — REGNUM Сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) возобновится 21 июня. Об этом 15 мая сообщается на странице Российского футбольного союза (РФС) в Twitter.В источнике Комментировать466Подробнее о событии Директор по маркетингу РПЛ: «Надеемся на положительное решение органов государственной власти, и футбол вернется»Sport24.ru 12:34 «Зенит» готов вернуться к прежнему уровню зарплат футболистовSport.ru 09:59Все за деньги, а мы – за идею. Почему вернулся российский футболСоветский спорт 11:20рекламаЕщё по темеДосрочно завершён сезон в ФНЛ и ПФЛ«Химки» и «Ротор» вернулись в Премьер-лигуДюков: окончательное решение о возобновлении матчей РПЛ примут властиРПЛ объявила календарь оставшихся матчей сезонаНазваны примерные даты матчей «Зенита» в РПЛ и Кубке РоссииГлавноеЧемпионат России по футболу возобновится 21 июняБолельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клубаАлександра Трусова объяснила уход к Плющенко от ТутберидзеДаниэль Риккардо переходит из Renault F1 в McLaren F1Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчиНовости