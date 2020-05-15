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Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
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Москва, 15 мая 2020, 13:42 — REGNUM Сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) возобновится 21 июня. Об этом 15 мая сообщается на странице Российского футбольного союза (РФС) в Twitter.В источнике
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