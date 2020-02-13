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Московский «Арарат» прекратил свое существование
Вести48
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  • Sputnik Армения
Московский «Арарат», исключенный из числа участников ПФЛ, исчез с футбольной карты России. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.В источнике
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«Там большие долги, в клубе перестали выходить на связь». В РФС назвали причину исключения «Арарата»

Sportbox.RU 07:39
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«Там большие долги, в клубе перестали выходить на связь». В РФС назвали причину исключения «Арарата»

Матч ТВ 07:39
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Московский «Арарат» прекратил существование

Советский спорт 07:30 
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