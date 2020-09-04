НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЛионель Месси принял решение остаться в «Барселоне»Стал известен состав молодежной сборной России на матч с БолгариейВелогонщик Свешников умер после потери сознания на Гран-при МосквыКвят показал четвертое время в первой практике Гран-при ИталииМиранчук признался, что после перехода в «Аталанту» сбылась его мечтаRT на русскомРФС снял с «Динамо» запрет на регистрацию новых игроковPravda.Ru14Pravda.RuСпорт-ЭкспрессBookmaker-ratings.ruMockva.ruMetaratingsODDS.ruРБК спортRT на русскомТелеканал 360°Матч ТВИнтерфакс-ЗападГазета.RuАргументы и ФактыSoccernews.ruПалата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров позволила московскому «Динамо» регистрировать новых игроков.В источнике КомментироватьПодробнее о событии С «Динамо» снят запрет на регистрацию новых игроковФутбол России 05:43РФС снял запрет с московского «Динамо» на регистрацию новых футболистовСоветский спорт 05:31РФС снял с «Динамо» запрет на регистрацию новичковSport24.ru 05:14 рекламаГлавноеЛионель Месси принял решение остаться в «Барселоне»Стал известен состав молодежной сборной России на матч с БолгариейВелогонщик Свешников умер после потери сознания на Гран-при МосквыКвят показал четвертое время в первой практике Гран-при ИталииМиранчук признался, что после перехода в «Аталанту» сбылась его мечтаНовости