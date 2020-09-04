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РФС снял с «Динамо» запрет на регистрацию новых игроков
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Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров позволила московскому «Динамо» регистрировать новых игроков.В источнике
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С «Динамо» снят запрет на регистрацию новых игроков

Футбол России 05:43
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РФС снял запрет с московского «Динамо» на регистрацию новых футболистов

Советский спорт 05:31
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РФС снял с «Динамо» запрет на регистрацию новичков

Sport24.ru 05:14 
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