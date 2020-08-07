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Бомбардир.руБомбардир.ру
РФС утвердил решение клубов РПЛ по ограничениям на аренды
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Исполком Российского футбольного союза одобрил изменения в регламент РПЛ в части ограничения аренд.В источнике
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Подробнее о событии
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Прядкин: «В аренду в разные команды можно отдавать неограниченное количество игроков»

Sport24.ru 13:16 
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В РПЛ нельзя арендовать больше двух игроков из одного клуба

Гол.ру 12:42 
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Сергей Прядкин рассказал о принятии поправки по ограничениям аренды в клубах РПЛ

Чемпионат 13:17
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