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Бомбардир.руБомбардир.ру
РФС утвердил решение клубов РПЛ по ограничениям на аренды
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Исполком Российского футбольного союза одобрил изменения в регламент РПЛ в части ограничения аренд.В источнике
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Подробнее о событии
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РФС ограничил аренды в РПЛ – не больше двух игроков из одного клуба

Sports.ru вчера в 10:30
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РФС одобрил решение клубов РПЛ по ограничениям на аренды

Чемпионат вчера в 10:26
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РФС ограничил аренды не больше двух игроков из одного клуба РПЛ

Футбол России вчера в 11:20
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