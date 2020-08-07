НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Зенит» и «Локомотив» в матче за Суперкубок могут сделать по 6 замен«Зенит» и «Спартак» проголосовали против поправок по аренде игроковСергей Прядкин: Если примут такое решение, то я готов уйти в отставкуГазизов выступил против лимита на аренды в РПЛРоспотребнадзор не намерен сокращать срок карантина для клубов РПЛГлавное«Реал» снова проиграл «Манчестер Сити» и вылетел из Лиги чемпионов«Зенит» победил «Локомотив» и выиграл Суперкубок России«Монреаль» обыграл «Питтсбург» и пробился в первый раунд плей-офф НХЛВ Кубке Открытия нового сезона КХЛ встретятся ЦСКА и «Ак Барс»На турнире UFC Льюис плюнул в еду Олейника перед боемБомбардир.руРФС утвердил решение клубов РПЛ по ограничениям на арендыГазета.Ru17Газета.RuRT на русскомРБК спортСпорт день за днемMetaratingsНева СпортСпорт БИЗНЕС OnlineМатч ТВСпорт уик-эндLiveSport.ruOm1.ruТульский футболSports.ruPravda.RuСпорт-ЭкспрессФутбол РоссииГол.руИсполком Российского футбольного союза одобрил изменения в регламент РПЛ в части ограничения аренд.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Сергей Прядкин: «РПЛ не ограничивает клубы в плане аренды игроков»Матч ТВ 13:48Сергей Прядкин рассказал о принятии поправки по ограничениям аренды в клубах РПЛЧемпионат 13:17Прядкин о лимите на аренды: «Клубы против того, чтобы из одной команды в другую переходили большие группы игроков»Sports.ru 13:09рекламаЕщё по теме«Зенит» и «Локомотив» в матче за Суперкубок могут сделать по 6 замен«Зенит» и «Спартак» проголосовали против поправок по аренде игроковСергей Прядкин: Если примут такое решение, то я готов уйти в отставкуГазизов выступил против лимита на аренды в РПЛРоспотребнадзор не намерен сокращать срок карантина для клубов РПЛГлавное«Реал» снова проиграл «Манчестер Сити» и вылетел из Лиги чемпионов«Зенит» победил «Локомотив» и выиграл Суперкубок России«Монреаль» обыграл «Питтсбург» и пробился в первый раунд плей-офф НХЛВ Кубке Открытия нового сезона КХЛ встретятся ЦСКА и «Ак Барс»На турнире UFC Льюис плюнул в еду Олейника перед боемНовости