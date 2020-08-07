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Бомбардир.руБомбардир.ру
РФС утвердил решение клубов РПЛ по ограничениям на аренды
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Исполком Российского футбольного союза одобрил изменения в регламент РПЛ в части ограничения аренд.В источнике
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Сергей Прядкин: «РПЛ не ограничивает клубы в плане аренды игроков»

Матч ТВ 13:48
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Сергей Прядкин рассказал о принятии поправки по ограничениям аренды в клубах РПЛ

Чемпионат 13:17
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Прядкин о лимите на аренды: «Клубы против того, чтобы из одной команды в другую переходили большие группы игроков»

Sports.ru 13:09
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