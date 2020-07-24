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РФС утвердил сроки летнего и зимнего трансферного окна в России
Газета.Ru
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Стало известно, когда в России будут открыты и закрыты два ближайших трансферных окна. Летнее ТО продлится почти три месяца - с 26 июля по 17 октября.В источнике
Подробнее о событии
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Летнее трансферное окно в РПЛ будет действовать до середины октября

Интерфакс-Спорт 08:40 
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Летнее трансферное окно в России - на протяжении 83 суток

Спорт уик-энд 08:27
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РФС утвердил сроки трансферных окон на сезон-2020/21

BetOn 08:22
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