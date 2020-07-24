НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеРФС утвердил календарь РПЛ на новый сезон«Алания» выступит в ФНЛ в следующем сезонеКДК РФС сможет отменять желтые карточки, ведущие к пропуску игрДюков: РФС не убеждал клубы РПЛ выступить против расширения лигиФедун пропустил заседание исполкома РФС. Дюков не знает причинГлавноеИсмаилов предвидит, что победит Емельяненко нокаутомРФС утвердил календарь РПЛ на новый сезон«Зенит» согласовал с «Ливерпулем» трансфер Ловрена«Спартак» может приобрести защитника «Црвены Звезды» ДегенекаДзюба рассказал о бомбардирской гонке с партнером по «Зениту» АзмуномSoccernews.ruРФС утвердил сроки летнего и зимнего трансферного окна в РоссииГазета.Ru13Газета.RuНева СпортАргументы и ФактыRT на русскомСпорт уик-эндBookmaker-ratings.ruLiveSport.ruРБК спортSoccernews.ruFootballHDСпорт-ЭкспрессРеальное времяMetaratingsСтало известно, когда в России будут открыты и закрыты два ближайших трансферных окна. Летнее ТО продлится почти три месяца - с 26 июля по 17 октября.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Летнее трансферное окно в РПЛ будет действовать до середины октябряИнтерфакс-Спорт 08:40 Летнее трансферное окно в России - на протяжении 83 сутокСпорт уик-энд 08:27РФС утвердил сроки трансферных окон на сезон-2020/21BetOn 08:22рекламаЕщё по темеРФС утвердил календарь РПЛ на новый сезон«Алания» выступит в ФНЛ в следующем сезонеКДК РФС сможет отменять желтые карточки, ведущие к пропуску игрДюков: РФС не убеждал клубы РПЛ выступить против расширения лигиФедун пропустил заседание исполкома РФС. Дюков не знает причинГлавноеИсмаилов предвидит, что победит Емельяненко нокаутомРФС утвердил календарь РПЛ на новый сезон«Зенит» согласовал с «Ливерпулем» трансфер Ловрена«Спартак» может приобрести защитника «Црвены Звезды» ДегенекаДзюба рассказал о бомбардирской гонке с партнером по «Зениту» АзмуномНовости