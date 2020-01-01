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РФС уведомил УЕФА о готовности Петербурга принять матчи Евро-2020
ИА DixiNews // Санкт-Петербург
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Российский футбольный союз (РФС) уведомил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о готовности Санкт-Петербурга в 2021 году принять игры чемпионата Европы.В источнике
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Владимир Кириллов
Российский политик
Правительство Санкт-Петербурга не намерено отказываться от участия в проведении матчей финального турнира чемпионата Европы по футболу в следующем году. Наш город имеет высокую степень готовности к турниру и, безусловно, заинтересован в его проведении.
С чего всё начиналось
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Власти Петербурга не намерены отказываться от Евро-2020 и уведомили об этом РФС и УЕФА

Власти Санкт-Петербурга не намерены отказываться от проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году и уже уведомили об этом Российский футбольный союз (РФС) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
ТАСС Спорт вчера в 02:03
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Чемпионат 04:00
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Алексей Сорокин: «Власти Санкт-Петербурга и РФС оперативно уведомили УЕФА о готовности принять матчи Евро в 2021 году»

Матч ТВ вчера в 08:18
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РФС уведомил УЕФА о готовности Петербурга принять матчи Евро-2020 в 2021 году

Sports.ru вчера в 08:14
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