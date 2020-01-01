РФС уведомил УЕФА о готовности Петербурга принять матчи Евро-2020
Российский футбольный союз (РФС) уведомил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о готовности Санкт-Петербурга в 2021 году принять игры чемпионата Европы.В источнике Правительство Санкт-Петербурга не намерено отказываться от участия в проведении матчей финального турнира чемпионата Европы по футболу в следующем году. Наш город имеет высокую степень готовности к турниру и, безусловно, заинтересован в его проведении.
С чего всё начиналось
Власти Санкт-Петербурга не намерены отказываться от проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году и уже уведомили об этом Российский футбольный союз (РФС) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).