НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеХет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Уфу»Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при России «Формулы-1»Василевский, Кучеров и Сергачев приблизили «Тампу» к Кубку Стэнли«Салават» дома переиграл «Витязь», команды на двоих забросили 11 шайбTeam Secret выиграла восьмой гранд-финал подряд со счетом 3:0MetaratingsРФС вернул гостевые квоты на матчи РПЛRT на русском16RT на русскомMetaratingsМатч ТВСпорт-ЭкспрессSportssmi.ruCT newsBookmaker-ratings.ruФутбол РоссииВечерняя МоскваSports.ruODDS.ruLiveSport.ruDP.RUНевские НовостиBetOnГазета.RuИсполком Российского футбольного союза принял решение вернуть гостевые квоты. Ранее первым об этом сообщал Metaratings.ru.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Исполком РФС утвердил возвращение гостевых квотSport24.ru 07:52 РФС вернул гостевые квоты на матчи РПЛMetaratings 07:46Гостевая квота для фанатов в РПЛ и ФНЛ – 5%, в Кубке России и ПФЛ – 10%Sports.ru 07:42рекламаГлавноеХет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Уфу»Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при России «Формулы-1»Василевский, Кучеров и Сергачев приблизили «Тампу» к Кубку Стэнли«Салават» дома переиграл «Витязь», команды на двоих забросили 11 шайбTeam Secret выиграла восьмой гранд-финал подряд со счетом 3:0Новости