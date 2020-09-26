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MetaratingsMetaratings
РФС вернул гостевые квоты на матчи РПЛ
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Исполком Российского футбольного союза принял решение вернуть гостевые квоты. Ранее первым об этом сообщал Metaratings.ru.В источнике
Подробнее о событии
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Исполком РФС утвердил возвращение гостевых квот

Sport24.ru 07:52 
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РФС вернул гостевые квоты на матчи РПЛ

Metaratings 07:46
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Гостевая квота для фанатов в РПЛ и ФНЛ – 5%, в Кубке России и ПФЛ – 10%

Sports.ru 07:42
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