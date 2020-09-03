Алексей Еськов российский футболист

Очень жаль, что так всё получилось. Но поменять что-либо… Оптимальным, наверное, было пригласить Казарцева посмотреть эпизод к монитору. Да, возможно, я бы нарушил тем самым инструкцию, но это было бы решение в пользу футбола.

Евро-футбол.ру

12:43