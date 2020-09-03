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РФС временно отстранил трёх судей от работы на матчах Премьер-лиги
Bookmaker-ratings.ru
  • Телеканал Санкт-Петербург0:58
Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал, что несколько судей, которые работали на матчах «Спартак» - «Сочи» и «Ротор» - «Спартак», были временно отстранены от работы на матчах Премьер-лиги.В источнике
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Алексей Еськов
российский футболист
Очень жаль, что так всё получилось. Но поменять что-либо… Оптимальным, наверное, было пригласить Казарцева посмотреть эпизод к монитору. Да, возможно, я бы нарушил тем самым инструкцию, но это было бы решение в пользу футбола.Евро-футбол.ру12:43
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