В первой лиге гонорары за одну игру составляют 35 тысяч за судейство в качестве арбитра и 17 тысяч — для ассистента. Суммы за два месяца составят 70 тысяч и 34 тысячи соответственно. Вопрос о поддержке судей ПФЛ будет решен позднее.