НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
КомпанияКомпания
РФС выплатит судьям по 230 тысяч рублей
Metaratings
  • Metaratings
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Матч ТВ
  • Общественное телевидение России
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Тульский футбол
  • FootballHD
  • Футбол России
  • Sports.ru
Главный судья, обслуживающий матчи РПЛ, получает за одну игру 115 тысяч рублей, помощник судьи — 55 тысяч рублей. Следовательно, каждый из рефери получит за апрель и май по 230 тысяч рублей, а его ассистент — по 110 тысяч рублей.В источнике
С чего всё начиналось
alt

РФС заплатит судьям по 230 тысяч рублей

В первой лиге гонорары за одну игру составляют 35 тысяч за судейство в качестве арбитра и 17 тысяч — для ассистента. Суммы за два месяца составят 70 тысяч и 34 тысячи соответственно. Вопрос о поддержке судей ПФЛ будет решен позднее.
Спорт-Экспресс 07:25
Подробнее о событии
alt

РФС финансово поможет российским судьям, выплатив до 230 тысяч рублей за два месяца

Metaratings 08:34
alt

РФС финансово поможет арбитрам

Футбол России 08:21
alt

РФС окажет финансовую помощь арбитрам

Евро-футбол.ру 08:19
реклама
Главное
Новости