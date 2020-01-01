РФС выплатит судьям по 230 тысяч рублей
Главный судья, обслуживающий матчи РПЛ, получает за одну игру 115 тысяч рублей, помощник судьи — 55 тысяч рублей. Следовательно, каждый из рефери получит за апрель и май по 230 тысяч рублей, а его ассистент — по 110 тысяч рублей.В источнике
С чего всё начиналось
В первой лиге гонорары за одну игру составляют 35 тысяч за судейство в качестве арбитра и 17 тысяч — для ассистента. Суммы за два месяца составят 70 тысяч и 34 тысячи соответственно. Вопрос о поддержке судей ПФЛ будет решен позднее.