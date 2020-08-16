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РФС выясняет обстоятельства гибели 17-летнего футболиста Колосова
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Российский футбольный союз (РФС) выясняет обстоятельства гибели 17-летнего игрока Михаила Колосова. Об этом сообщает пресс-служба организации.В источнике
Подробнее о событии
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РФС выясняет обстоятельства смерти 17-летнего футболиста в Москве

Российская газета 05:19
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РФС планирует выяснить обстоятельства гибели 17-летнего футболиста в Москве

Футбол России 05:14
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В Москве умер 17-летний футболист

RT на русском 05:03
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