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Газета.RuГазета.Ru
«Реал» выразил соболезнования «Локомотиву» из-за смерти воспитанника
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Мадридский "Реал" выразил соболезнования столичному "Локомотиву" из-за смерти воспитанника Иннокентия Самохвалова. Соответствующий пост был опубликован в Twitter.В источнике
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Григоренко переезжает в НХЛ, умер 22-летний воспитанник «Локомотива» и другие ночные новости

Sportbox.RU 02:00
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«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью Самохвалова

Советский спорт 01:27
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Григоренко переезжает в НХЛ, умер 22-летний воспитанник «Локомотива» и другие ночные новости

Матч ТВ 02:00
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