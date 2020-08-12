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РФС вызвал Слуцкого на заседание после критики в адрес арбитра
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вызвал наставника ФК «Рубин» Леонида Слуцкого на своё заседание, пишет «Чемпионат». Об этом сообщил изданию гендиректор казанского футбольного клуба Рустем Сайманов. Он уточнил, что заседание КДК РФС назначено на 13 августа.В источнике
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С чего всё начиналось
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Сайманов: на наши просьбы объяснить судейство ответа нет. А Слуцкого уже пригласили на КДК

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о судействе во вчерашнем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:2), а также сообщил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий, удалённый во время встречи, был приглашён на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
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