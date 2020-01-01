Дмитрий Артюхов российский политик

По всему округу созданы секции, в которых тренируется больше 10 тыс. человек. Мы помогаем нашим спортсменам: полностью обеспечиваем команды экипировкой, с этого года существенно увеличили финансирование поездок на соревнования в другие регионы.

The Нефть

09:08