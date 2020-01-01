РФС заключил соглашения о развитии футбола в двух регионах
Российский футбольный союз (РФС) и Министерство спорта заключили соглашения о развитии футбола в Астраханской области и Ямало-Ненецком автономном округе. В церемонии приняли участие президент РФС Александр Дюков, главы регионов и Федераций футбола.В источнике По всему округу созданы секции, в которых тренируется больше 10 тыс. человек. Мы помогаем нашим спортсменам: полностью обеспечиваем команды экипировкой, с этого года существенно увеличили финансирование поездок на соревнования в другие регионы.The Нефть09:08