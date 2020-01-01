НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sportbox.RUSportbox.RU
РФС заключил соглашения о развитии футбола в двух регионах
RT на русском
  • RT на русском
  • Арбуз
  • Астрахань.Ру
  • Южная Волна
  • Волга
  • Sportssmi.ru
  • Матч ТВ
  • Астрахань 24
Российский футбольный союз (РФС) и Министерство спорта заключили соглашения о развитии футбола в Астраханской области и Ямало-Ненецком автономном округе. В церемонии приняли участие президент РФС Александр Дюков, главы регионов и Федераций футбола.В источнике
Дмитрий Артюхов
российский политик
По всему округу созданы секции, в которых тренируется больше 10 тыс. человек. Мы помогаем нашим спортсменам: полностью обеспечиваем команды экипировкой, с этого года существенно увеличили финансирование поездок на соревнования в другие регионы.The Нефть09:08
Подробнее о событии
alt

РФС подписал соглашения о развитии футбола с Астраханской областью и ЯНАО

REGNUM 08:05
alt

Правительство Ямала заключило соглашение о развитии футбола в регионе

Муравленко 24 06:07
alt

РФС заключил соглашения о развитии футбола в двух регионах

RT на русском 05:50
реклама
Главное
Новости