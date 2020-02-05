НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
РИА НовостиРИА Новости
РФС запретил «Динамо» регистрировать новых футболистов
Bookmaker-ratings.ru
  • Телеканал 360°2:34
  • Мой Брянск0:49
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила московскому "Динамо" регистрировать новых игроков за нарушения при расторжении контракта с полузащитником Рамилем Шейдаевым, сообщается на официальном сайте РФС.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает пресс-служба РФС, заявление Шейдаева в отношении «Динамо» о признании расторжения трудового договора без обоснованных причин, а также о взыскании компенсации за расторжение трудового договора было удовлетворено частично.
RT на русском вчера в 11:30
Подробнее о событии
alt

Бан «Динамо», поражения российских клубов в Евролиге, три очка Бучневича и другие ночные новости

Матч ТВ 00:59
alt

Бан «Динамо», поражения российских клубов в Евролиге, три очка Бучневича и другие ночные новости

Sportbox.RU 00:59
alt

РФС обязал «Динамо» выплатить Шейдаеву компенсацию за расторжение контракта

Sports.ru вчера в 12:24
Главное
Новости