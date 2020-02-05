РФС запретил «Динамо» регистрировать новых футболистов
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила московскому "Динамо" регистрировать новых игроков за нарушения при расторжении контракта с полузащитником Рамилем Шейдаевым, сообщается на официальном сайте РФС.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает пресс-служба РФС, заявление Шейдаева в отношении «Динамо» о признании расторжения трудового договора без обоснованных причин, а также о взыскании компенсации за расторжение трудового договора было удовлетворено частично.