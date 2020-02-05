РФС запретил «Динамо» регистрировать новых футболистов

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила московскому "Динамо" регистрировать новых игроков за нарушения при расторжении контракта с полузащитником Рамилем Шейдаевым, сообщается на официальном сайте РФС.