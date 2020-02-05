РФС запретил московскому «Динамо» регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила московскому «Динамо» регистрировать новичков за нарушения при расторжении соглашения с форвардом Рамилем Шейдаевым. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.