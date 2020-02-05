РФС запретил «Динамо» регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила на московский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» запрет на регистрацию новых игроков из-за долга перед полузащитником Рамилем Шейдаевым.