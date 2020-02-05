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РФС запретил «Динамо» регистрировать новых игроков
Нижегородская Правда
  • Телеканал 360°2:34
  • Мой Брянск0:49
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила на московский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» запрет на регистрацию новых игроков из-за долга перед полузащитником Рамилем Шейдаевым.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает пресс-служба РФС, заявление Шейдаева в отношении «Динамо» о признании расторжения трудового договора без обоснованных причин, а также о взыскании компенсации за расторжение трудового договора было удовлетворено частично.
RT на русском 5 февраля в 11:30
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